Тульский футболист погиб под колесами поезда

Источник сообщил о смерти тульского футболиста Антона Мартынковского, пропавшего 6 января.
Молодой спортсмен погиб под колесами поезда. Трагедия произошла неподалеку от станции Криволучье.
Как сообщает «Первый Тульский» со ссылкой на источник, тело Мартынковского было обнаружено несколько дней назад, но опознали его только сейчас.
Антон Мартынковский выступал в местном первенстве по мини-футболу за команду «Луч». Также он играл за «Арсенал-3» из Тулы.
Как сообщает «Первый Тульский» со ссылкой на источник, тело Мартынковского было обнаружено несколько дней назад, но опознали его только сейчас.
Антон Мартынковский выступал в местном первенстве по мини-футболу за команду «Луч». Также он играл за «Арсенал-3» из Тулы.
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