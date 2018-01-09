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    Тульский футболист погиб под колесами поезда

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    • Фото: vk.com
    Тульский футболист погиб под колесами поезда

    Тульский футболист погиб под колесами поезда

    Тульский футболист погиб под колесами поезда
  • Фото: vk.com

    • Источник сообщил о смерти тульского футболиста Антона Мартынковского, пропавшего 6 января.

    Молодой спортсмен погиб под колесами поезда. Трагедия произошла неподалеку от станции Криволучье.

    Как сообщает «Первый Тульский» со ссылкой на источник, тело Мартынковского было обнаружено несколько дней назад, но опознали его только сейчас.

    Антон Мартынковский выступал в местном первенстве по мини-футболу за команду «Луч». Также он играл за «Арсенал-3» из Тулы.

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