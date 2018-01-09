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    Суд в Нидерландах подтвердил права РФ на марку водки «Столичная»

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    • Фото: РИА Новости, Юрий Сомов
    Суд в Нидерландах подтвердил права РФ на марку водки «Столичная»

    Суд в Нидерландах подтвердил права РФ на марку водки «Столичная»

    Суд в Нидерландах подтвердил права РФ на марку водки «Столичная»
  • Фото: РИА Новости, Юрий Сомов

    • Апелляционный суд Нидерландов подтвердил право России на марки водки «Столичная» и «Московская».

    Апелляционный суд Нидерландов подтвердил право российского государства на торговые марки водки Stolichnaya и Moskovskaya. Правообладателем названий было признано федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», представляющее государство, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

    Ранее компания подала иск против фирмы Spirits International, которая зарегистрирована в Люксембурге, из-за того, что она продает водку под брендом Stolichnaya и Moskovskaya. Суд в 2015 году обязал люксембургскую компанию прекратить в странах Бенилюкса продажу водки под этим названием, но компания обжаловала это решение. Сегодня апелляционный суд отклонил жалобу.

    Кроме водки «Столичной» и «Московской», «Союзплодоимпорт» владеет также брендами «Советского» шампанского и водки «Русской». Более 10 лет предприятие оспаривает права на эти бренды в судебных спорах с зарубежными фирмами, которые пытаются их использовать.

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