Суд в Нидерландах подтвердил права РФ на марку водки «Столичная»

Апелляционный суд Нидерландов подтвердил право России на марки водки «Столичная» и «Московская».
Апелляционный суд Нидерландов подтвердил право российского государства на торговые марки водки Stolichnaya и Moskovskaya. Правообладателем названий было признано федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», представляющее государство, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Ранее компания подала иск против фирмы Spirits International, которая зарегистрирована в Люксембурге, из-за того, что она продает водку под брендом Stolichnaya и Moskovskaya. Суд в 2015 году обязал люксембургскую компанию прекратить в странах Бенилюкса продажу водки под этим названием, но компания обжаловала это решение. Сегодня апелляционный суд отклонил жалобу.
Кроме водки «Столичной» и «Московской», «Союзплодоимпорт» владеет также брендами «Советского» шампанского и водки «Русской». Более 10 лет предприятие оспаривает права на эти бренды в судебных спорах с зарубежными фирмами, которые пытаются их использовать.
Ранее компания подала иск против фирмы Spirits International, которая зарегистрирована в Люксембурге, из-за того, что она продает водку под брендом Stolichnaya и Moskovskaya. Суд в 2015 году обязал люксембургскую компанию прекратить в странах Бенилюкса продажу водки под этим названием, но компания обжаловала это решение. Сегодня апелляционный суд отклонил жалобу.
Кроме водки «Столичной» и «Московской», «Союзплодоимпорт» владеет также брендами «Советского» шампанского и водки «Русской». Более 10 лет предприятие оспаривает права на эти бренды в судебных спорах с зарубежными фирмами, которые пытаются их использовать.
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