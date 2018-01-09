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    Бранислав Иванович признан автором самого красивого гола «Зенита»

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    Бранислав Иванович признан автором самого красивого гола «Зенита»

    Бранислав Иванович признан автором самого красивого гола «Зенита»

    Бранислав Иванович признан автором самого красивого гола «Зенита»

    Фанаты «Зенита» выбрали лучший гол первой части российского футбольного сезона 2017 — 2018. Автором самого красивого забитого мяча стал Бранислав Иванович.

    Как сообщила пресс-служба петербургского клуба, победу игроку принес гол, забитый в падении через себя. Этот футбольный шедевр Иванович сотворил в начале декабря, когда «Зенит» на выезде встречался с испанским «Реалом Сосьедад».

    Ранее сам Иванович также назвал его лучшим в своей карьере. Отметим, что в пятерку вошел еще один гол сербского защитника. Речь идет об ударе в ворота македонского «Вардара».

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