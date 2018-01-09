Бранислав Иванович признан автором самого красивого гола «Зенита»

Фанаты «Зенита» выбрали лучший гол первой части российского футбольного сезона 2017 — 2018. Автором самого красивого забитого мяча стал Бранислав Иванович.
Как сообщила пресс-служба петербургского клуба, победу игроку принес гол, забитый в падении через себя. Этот футбольный шедевр Иванович сотворил в начале декабря, когда «Зенит» на выезде встречался с испанским «Реалом Сосьедад».
Ранее сам Иванович также назвал его лучшим в своей карьере. Отметим, что в пятерку вошел еще один гол сербского защитника. Речь идет об ударе в ворота македонского «Вардара».
Ранее сам Иванович также назвал его лучшим в своей карьере. Отметим, что в пятерку вошел еще один гол сербского защитника. Речь идет об ударе в ворота македонского «Вардара».
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