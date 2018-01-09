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    Бывший зять Тимошенко умер от внутреннего кровотечения

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    • Фото: Death Valley Screamers / facebook.com
    Бывший зять Тимошенко умер от внутреннего кровотечения

    Бывший зять Тимошенко умер от внутреннего кровотечения

    Бывший зять Тимошенко умер от внутреннего кровотечения
  • Фото: Death Valley Screamers / facebook.com

    • Бывший муж дочери Юлии Тимошенко и рок-музыкант Шон Карр скончался на 50-м году жизни.

    Шон Карр скончался от внутреннего кровотечения. Как рассказал близкий друг британца Девис МакРобби, музыкант умер в больнице в Праге, у него давно были проблемы со здоровьем.

    Теперь Карра кремируют, после чего урну с прахом перевезут в Великобританию, сообщает украинский портал «Вести».

    Дочь Юлии Тимошенко Евгения и Шон Карр сыграли свадьбу в 2005 году. Для основателя группы Death Valley Screamers это был второй брак. Распалась пара в 2012 году.

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