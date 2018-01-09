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    Питерские врачи ответили на обвинения в смерти 80-летней бабушки. Санкт-Петербург, Следственный комитет, больницы, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПитерские врачи ответили на обвинения в смерти 80-летней бабушки

    Питерские врачи ответили на обвинения в смерти 80-летней бабушки

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    Питерские врачи ответили на обвинения в смерти 80-летней бабушки

    Питерские врачи ответили на обвинения в смерти <nobr>80-летней</nobr> бабушки

      Медики 15-й городской больницы Петербурга прокомментировали громкую историю со смертью пожилой пациентки.

      Сотрудники Следственного комитета сделают свои выводы по поводу смерти 80-летней пенсионерки в петербургском стационаре. Ход проверки будет курировать центральный аппарат ведомства по поручению председателя СК Александра Бастрыкина.

      Внимание следователей привлекли жалобы внука умершей. Он публично обвинил медиков 15-й городской больницы на Авангардной улице в ненадлежащем оказании помощи пожилой женщине. Якобы она была доставлена в приемное отделение в предынсультном состоянии и на протяжении пяти часов так и не удостоилась внимания врачей.

      Тем временем в администрации лечебного учреждения настаивают, что медпомощь пожилой пациентке оказывалась оперативно в соответствии с установленным порядком.

      Пётр Марютин, и. о. Главного врача СПб ГБУЗ «Городская больница №15 Санкт-Петербурга»: «Она поступила в больницу в 15:16. В течение двух часов в приемном покое ей была проведена полная комплексная диагностика. Ей предложили госпитализацию, но она отказалась. Мы не могли ее отпустить. Поэтому, когда мы получили отказ, пациентку госпитализировали во 2-е неврологическое отделение».

      В руководстве 15-й городской больницы также сообщили, что 80-летняя пациентка уже не раз проходила экстренную госпитализацию в учреждении в связи с обострением хронической сосудистой патологии. До этого случая она попадала в реанимацию осенью, после чего благополучно прошла лечение и была выписана без претензий.

      Сейчас проверка обстоятельств смерти женщины ведется не только Следственным комитетом, но и по линии Минздрава. Соответствующее указание дала глава ведомства Вероника Скворцова.

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