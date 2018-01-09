Захарова обвинила Латвию в глумлении над ходом и итогами Второй мировой

В МИД РФ назвали кощунственным принятый в Латвии закон, уравнявший ветеранов армии СССР и нацистской Германии.
Мария Захарова подчеркнула, что в Москве возмущены законодательным актом, который способствует разжиганию ксенофобских настроений и межнациональной розни.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Цинично оскорбив память 150 тысяч советских воинов, героически отдавших свои жизни за освобождение Латвии, политическое руководство этой страны фактически уравняло в статусе участников Второй мировой войны, воевавших на стороне фашистской Германии, и их пособников с воинами антигитлеровской коалиции. Очевидно, что этот закон вносит еще больший раскол в общество, играя на руку силам, заинтересованным в разжигании в латвийском социуме ксенофобских настроений и межнациональной розни».
Также официальный представитель МИД РФ обвинила латвийские власти в «откровенное глумление над ходом и итогами Второй мировой войны» и предупредила, что закон будет иметь серьезные последствия для российско-латвийских отношений.
Кроме того, Захарова призвала профильные структуры ООН, ОБСЕ и Совета Европы дать принципиальную оценку принятому в Латвии закону.
Напомним, в начале января президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил закон о статусе участника Второй мировой войны. В документе, в частности, говорится о том, что этот статус будет присваиваться как тем, кто состоял в составе армии СССР, так и бывшим солдатам нацистской Германии.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Цинично оскорбив память 150 тысяч советских воинов, героически отдавших свои жизни за освобождение Латвии, политическое руководство этой страны фактически уравняло в статусе участников Второй мировой войны, воевавших на стороне фашистской Германии, и их пособников с воинами антигитлеровской коалиции. Очевидно, что этот закон вносит еще больший раскол в общество, играя на руку силам, заинтересованным в разжигании в латвийском социуме ксенофобских настроений и межнациональной розни».
Также официальный представитель МИД РФ обвинила латвийские власти в «откровенное глумление над ходом и итогами Второй мировой войны» и предупредила, что закон будет иметь серьезные последствия для российско-латвийских отношений.
Кроме того, Захарова призвала профильные структуры ООН, ОБСЕ и Совета Европы дать принципиальную оценку принятому в Латвии закону.
Напомним, в начале января президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил закон о статусе участника Второй мировой войны. В документе, в частности, говорится о том, что этот статус будет присваиваться как тем, кто состоял в составе армии СССР, так и бывшим солдатам нацистской Германии.
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