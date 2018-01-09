СМИ опубликовали фото сработавшей в петербургском супермаркете бомбы

Стали известны детали расследования дела о взрыве в супермаркете на Кондратьевском проспекте.
Трое пострадавших при взрыве в супермаркете на Кондратьевском проспекте остаются в больницах. Их состояние оценивается как удовлетворительное, сообщила вице-губернатор Анна Митянина. Еще двух пациентов сегодня выписали.
Также появились фотографии устройства, сработавшего в камере хранения «Перекрестка». Их опубликовали журналисты издания 47news. Эту бомбу, по версии следствия, в ячейку заложил Дмитрий Лукьяненко. Рядом с местом взрыва он спрятал две флешки, на которых хранилась информация о причинах преступления. В ходе допросов он также дал показания, подтверждающие его причастность к теракту.
По словам Лукьяненко, мотивом для совершения преступления послужила ненависть к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он ранее посещал. Сейчас Дмитрий находится в СИЗО. В ближайшее время ему предстоит пройти судебно-психиатрическую экспертизу.
Взрыв прогремел в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте 27 декабря минувшего года. Сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Пострадали 18 человек. Изначально СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство. 30 декабря ФСБ сообщила о задержании местного жителя, устроившего взрыв.
Также появились фотографии устройства, сработавшего в камере хранения «Перекрестка». Их опубликовали журналисты издания 47news. Эту бомбу, по версии следствия, в ячейку заложил Дмитрий Лукьяненко. Рядом с местом взрыва он спрятал две флешки, на которых хранилась информация о причинах преступления. В ходе допросов он также дал показания, подтверждающие его причастность к теракту.
По словам Лукьяненко, мотивом для совершения преступления послужила ненависть к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он ранее посещал. Сейчас Дмитрий находится в СИЗО. В ближайшее время ему предстоит пройти судебно-психиатрическую экспертизу.
Взрыв прогремел в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте 27 декабря минувшего года. Сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Пострадали 18 человек. Изначально СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство. 30 декабря ФСБ сообщила о задержании местного жителя, устроившего взрыв.
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