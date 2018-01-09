Губернатор Гуама поблагодарил Украину за дефектные ракеты для КНДР

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили губернатору острова Гуам Эдди Кальво от лица премьера Украины Владимира Гройсмана и рассказали о дефектных ракетах, якобы поставленных Киевом в Северную Корею.
позвонили губернатору американского острова Гуам Эдди Кальво от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Аудиозапись беседы доступна на YouTube.
Пранкеры «по секрету» сообщили Кальво, что Украина поставляла ракеты в Северную Корею. При этом они заверили губернатора, что Гуаму опасаться нечего, так как эти ракеты «очень плохого качества» и «никуда не долетят».
Пранкеры: «На протяжении 20 лет у нас были сложные ситуации в военных разработках, очень много деталей было украдено, поэтому ракеты, которые были проданы Северной Корее, очень плохого качества. Они не смогут долететь до Гуама. В том числе и я продавал эти ракеты, но я знал, какого качества они».
Кроме того, признались от имени Гройсмана признались, что на якобы вырученные со сделки с КНДР деньги была построена кондитерская фабрика в России, которая сейчас приносит хороший доход.
Губернатор в ответ поблагодарил «украинского премьера» за дефектные ракеты и поздравил с «удачной сделкой».
Эдди Кальво, губернатор Гуама: «Я хотел бы еще раз вас поблагодарить. Огромная благодарность! Я надеюсь, что вы действительно заработали много денег на Северной Корее на дефектных ракетах. И также хотел бы попросить вас передать благодарность вашему президенту».
В завершение беседы пранкеры предупредили губернатора о «российской угрозе» в регионе. В частности, о том, что Россия может направить к берегам Гуама «белорусский флот» во главе с адмиралом Лукашенко. Кальво пообещал передать эти сведения в администрацию Трампа.
Гуам — остров в западной части Тихого океана, имеет статус неинкорпорированной организованной территории США.
Пранкеры «по секрету» сообщили Кальво, что Украина поставляла ракеты в Северную Корею. При этом они заверили губернатора, что Гуаму опасаться нечего, так как эти ракеты «очень плохого качества» и «никуда не долетят».
Пранкеры: «На протяжении 20 лет у нас были сложные ситуации в военных разработках, очень много деталей было украдено, поэтому ракеты, которые были проданы Северной Корее, очень плохого качества. Они не смогут долететь до Гуама. В том числе и я продавал эти ракеты, но я знал, какого качества они».
Кроме того, признались от имени Гройсмана признались, что на якобы вырученные со сделки с КНДР деньги была построена кондитерская фабрика в России, которая сейчас приносит хороший доход.
Губернатор в ответ поблагодарил «украинского премьера» за дефектные ракеты и поздравил с «удачной сделкой».
Эдди Кальво, губернатор Гуама: «Я хотел бы еще раз вас поблагодарить. Огромная благодарность! Я надеюсь, что вы действительно заработали много денег на Северной Корее на дефектных ракетах. И также хотел бы попросить вас передать благодарность вашему президенту».
В завершение беседы пранкеры предупредили губернатора о «российской угрозе» в регионе. В частности, о том, что Россия может направить к берегам Гуама «белорусский флот» во главе с адмиралом Лукашенко. Кальво пообещал передать эти сведения в администрацию Трампа.
Гуам — остров в западной части Тихого океана, имеет статус неинкорпорированной организованной территории США.
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