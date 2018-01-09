Школьницу выгнали с уроков из-за того, что она отдала волосы на благотворительность

В Великобритании
девочку-подростка выгнали с занятий в школе из-за того, что она побрилась налысо.
Школьнице из Великобритании запретили приходить в школу после того, как она побрилась налысо. 14-летняя Ниам Болдуин пожертвовала свои волосы в Little Princess Trust — организацию, которая делает парики для детей, проходящих курс лечения от рака, — и на следующий день пришла в школу с побритой головой. В школе сочли это нарушением правил и отстранили девочку от занятий, посоветовав ей носить на голове платок, пока волосы не отрастут, сообщает издание The Independent.
Мать девочки выразила возмущение этим решением и заявила, что у Болдуин до сих пор не возникало никаких конфликтов с учителями или руководством школы. По словам же директора школы, девочка знала, что ее стрижка нарушает правила школы. Ей предлагали выбрать другой способ помочь фонду, но она отказалась. Кроме того, у семьи девочки была возможность связаться с руководством школы и обсудить намерения Болдуин, но они этого не сделали.
Директор школы заверила, что обсудит этот случай с матерью девочки и сделает все, чтобы Болдуин как можно скорее вернулась к занятиям.
Мать девочки выразила возмущение этим решением и заявила, что у Болдуин до сих пор не возникало никаких конфликтов с учителями или руководством школы. По словам же директора школы, девочка знала, что ее стрижка нарушает правила школы. Ей предлагали выбрать другой способ помочь фонду, но она отказалась. Кроме того, у семьи девочки была возможность связаться с руководством школы и обсудить намерения Болдуин, но они этого не сделали.
Директор школы заверила, что обсудит этот случай с матерью девочки и сделает все, чтобы Болдуин как можно скорее вернулась к занятиям.
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