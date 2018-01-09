Адвокат <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Адвокат 16+
    •  

    Судно с сотней российских туристов попало в аварию у берегов Таиланда

    комментировать

    Судно с сотней российских туристов попало в аварию у берегов Таиланда

    Судно с сотней российских туристов попало в аварию у берегов Таиланда

    С прогулочного судна, сломавшегося в Сиамском заливе, эвакуировали свыше ста туристов из России.

    У двухпалубного судна сломался двигатель. В этот момент на борту корабля находились 114 россиян, которые возвращались после однодневной экскурсии по акватории залива в Паттайю.

    На место ЧП был направлен катер туристической полиции. С его помощью все пассажиры были постепенно эвакуированы. Никто из туристов не пострадал, передает ТАСС.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru