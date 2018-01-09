Судно с сотней российских туристов попало в аварию у берегов Таиланда

С прогулочного судна, сломавшегося в Сиамском заливе, эвакуировали свыше ста туристов из России.
У двухпалубного судна сломался двигатель. В этот момент на борту корабля находились 114 россиян, которые возвращались после однодневной экскурсии по акватории залива в Паттайю.
На место ЧП был направлен катер туристической полиции. С его помощью все пассажиры были постепенно эвакуированы. Никто из туристов не пострадал, передает ТАСС.
На место ЧП был направлен катер туристической полиции. С его помощью все пассажиры были постепенно эвакуированы. Никто из туристов не пострадал, передает ТАСС.
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