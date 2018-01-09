Житель Кубани убил бабушку ломом, приняв ее за ведьму

Жителю Ейска (Краснодарский край) предъявлено обвинение в убийстве своей
75-летней бабушки.
По данным следствия, 27-летний мужчина, несколько дней гостивший у бабушки, не менее пяти раз ударил пенсионерку металлическим ломом по голове. Затем внук скрылся с места ЧП.
Через несколько дней тело старушки обнаружили ее знакомые. После этого молодой человек был задержан. Злоумышленник объяснил, что в момент убийства увидел в бабушке ведьму.
Как сообщили в управлении СК по Краснодарскому краю, сейчас житель Кубани находится на стационарном лечении в психоневрологическом диспансере. Ему назначена психиатрическая экспертиза.
Через несколько дней тело старушки обнаружили ее знакомые. После этого молодой человек был задержан. Злоумышленник объяснил, что в момент убийства увидел в бабушке ведьму.
Как сообщили в управлении СК по Краснодарскому краю, сейчас житель Кубани находится на стационарном лечении в психоневрологическом диспансере. Ему назначена психиатрическая экспертиза.
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