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    Житель Кубани убил бабушку ломом, приняв ее за ведьму

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    Житель Кубани убил бабушку ломом, приняв ее за ведьму

    Житель Кубани убил бабушку ломом, приняв ее за ведьму

    Жителю Ейска (Краснодарский край) предъявлено обвинение в убийстве своей 75-летней бабушки.

    По данным следствия, 27-летний мужчина, несколько дней гостивший у бабушки, не менее пяти раз ударил пенсионерку металлическим ломом по голове. Затем внук скрылся с места ЧП.

    Через несколько дней тело старушки обнаружили ее знакомые. После этого молодой человек был задержан. Злоумышленник объяснил, что в момент убийства увидел в бабушке ведьму.

    Как сообщили в управлении СК по Краснодарскому краю, сейчас житель Кубани находится на стационарном лечении в психоневрологическом диспансере. Ему назначена психиатрическая экспертиза.

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