Саратовский школьник завел собственную ферму

Преуспевающим бизнесменом в Саратовской области смог стать 14-летний мальчик, причем без отрыва от учебы. У подростка есть собственная ферма по разведению скота. Хозяйство стремительно расширяется, а юный предприниматель строит амбициозные планы.

В родной школе вниманием Нариман Купряков явно не обделен. Ни отличником, ни хорошистом он никогда не был, но когда про 14-летнего бизнесмена рассказало местное телевидение, учиться он стал куда старательнее.



Нариман Купряков: «Нужно будет рассчитывать, какой нужен будет сарай, какие загоны. Биологию над знать, чтобы заниматься животными».



Его путь в бизнес был тернист. В 6-м классе мальчик начал рисовать одноклассницам мехенди за деньги, в 7-м пытался продавать в родной деревне хот-доги. Но оба старапа не выгорели. Зарабатывать на баранах соседи посоветовали. Восьмиклассник подсчитал, что рентабельность такого предприятия достигает 60%.



Нариман Купряков: «Овцы — это самый рентабельный бизнес. За 10 тысяч я куплю 5 ягнят в марте, в сентябре я их продам по 8–9 тысяч».



Как выяснил корреспондент Михаил Чернов, бизнес-план школьник написал сам и пошел за помощью в местную мечеть. Предприимчивого мальчика, который к тому же растет без отца, там решили поддержать и выдали первый капитал — 25 тысяч рублей. Теперь у восьмиклассника есть отара из 30 овец и собственная маленькая ферма.



Чинить поломанное и ловить разбегающихся во все стороны овец ему приходится от рассвета до заката. Науку животноводства подросток постигал при помощи Интернета. Впервые принять роды заставила жизнь. Здоровое потомство теперь вовсю набирает вес.



Через полгода настало время расширить бизнес. Параллельно с овцеводством юноша решил освоить птицеводство, а еще завести коз и индоуток. Вечера он не просиживает в соцсетях, как одноклассники, а пишет новые бизнес-планы, ведь овцы — это всего лишь старт. Предстоит зарегистрировать фирму, открыть кафе и поставить в родной школе автомат по продаже шоколадок. Все это надо успеть до получения аттестата.