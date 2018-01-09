Адвокат <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Адвокат 16+
    •  

    Заболевшему в американской тюрьме Буту пришлось лечиться йогой

    1 комментарий
    • Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков
    Заболевшему в американской тюрьме Буту пришлось лечиться йогой

    Заболевшему в американской тюрьме Буту пришлось лечиться йогой

    Заболевшему в американской тюрьме Буту пришлось лечиться йогой
  • Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков

    • Сидящий в американской тюрьме россиянин Виктор Бут заболел гриппом и не может получить помощь медиков.

    Как рассказала супруга осужденного в США россиянина, около недели назад у него поднялась температура. Однако врача в тюрьме нет, поэтому Буту пришлось сбивать температуру специальными упражнениями.

    Алла Бут, жена Виктора Бута: «У него была высокая температура, которую ему удалось сбить только специальными упражнениями из курса йоги. Врача в тюрьме Мэрион, где он находится, вообще нет. В тюремном магазине продаются только таблетки панадола».

    Позднее температура у бизнесмена спала, но начался сильный кашель с мокротой и сел голос. По словам супруги, из-за этого он даже не мог звонить домой.

    Накануне же служащий тюрьмы сообщил Буту, что фельдшер приедет только через две недели и тогда примет его, передает РИА Новости.

    смотретьВиктор Бут просит о пересмотре дела из-за вновь открывшихся обстоятельств
    Виктор Бут просит о пересмотре дела из-за вновь открывшихся обстоятельств
    В 2008 году американские агенты заманили Виктора Бута в Бангкок и задержали россиянина. Несмотря на протесты Москвы, его выдали в США, а позднее приговорили к 25 годам тюрьмы по обвинению в незаконной торговле оружием. Защита Бута отправила апелляцию в Верховный суд США, указав на то, что гособвинение утаивало материалы, которые могли повлиять на линию защиты россиянина. Однако Верховный суд без объяснения причин отказался принимать апелляцию к рассмотрению.

    Новости по теме

    Дело Бута

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru