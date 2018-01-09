Заболевшему в американской тюрьме Буту пришлось лечиться йогой

Сидящий в американской тюрьме россиянин Виктор Бут заболел гриппом и не может получить помощь медиков.
Как рассказала супруга осужденного в США россиянина, около недели назад у него поднялась температура. Однако врача в тюрьме нет, поэтому Буту пришлось сбивать температуру специальными упражнениями.
Алла Бут, жена Виктора Бута: «У него была высокая температура, которую ему удалось сбить только специальными упражнениями из курса йоги. Врача в тюрьме Мэрион, где он находится, вообще нет. В тюремном магазине продаются только таблетки панадола».
Позднее температура у бизнесмена спала, но начался сильный кашель с мокротой и сел голос. По словам супруги, из-за этого он даже не мог звонить домой.
Накануне же служащий тюрьмы сообщил Буту, что фельдшер приедет только через две недели и тогда примет его, передает РИА Новости.
В 2008 году американские агенты заманили Виктора Бута в Бангкок и задержали россиянина. Несмотря на протесты Москвы, его выдали в США, а позднее приговорили к 25 годам тюрьмы по обвинению в незаконной торговле оружием. Защита Бута отправила апелляцию в Верховный суд США, указав на то, что гособвинение утаивало материалы, которые могли повлиять на линию защиты россиянина. Однако Верховный суд без объяснения причин отказался принимать апелляцию к рассмотрению.
Алла Бут, жена Виктора Бута: «У него была высокая температура, которую ему удалось сбить только специальными упражнениями из курса йоги. Врача в тюрьме Мэрион, где он находится, вообще нет. В тюремном магазине продаются только таблетки панадола».
Позднее температура у бизнесмена спала, но начался сильный кашель с мокротой и сел голос. По словам супруги, из-за этого он даже не мог звонить домой.
Накануне же служащий тюрьмы сообщил Буту, что фельдшер приедет только через две недели и тогда примет его, передает РИА Новости.
В 2008 году американские агенты заманили Виктора Бута в Бангкок и задержали россиянина. Несмотря на протесты Москвы, его выдали в США, а позднее приговорили к 25 годам тюрьмы по обвинению в незаконной торговле оружием. Защита Бута отправила апелляцию в Верховный суд США, указав на то, что гособвинение утаивало материалы, которые могли повлиять на линию защиты россиянина. Однако Верховный суд без объяснения причин отказался принимать апелляцию к рассмотрению.
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