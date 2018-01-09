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    Премьер Таиланда предложил журналистам пообщаться со своей картонной копией

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    Премьер Таиланда предложил журналистам пообщаться со своей картонной копией

    Премьер Таиланда предложил журналистам пообщаться со своей картонной копией

    Премьер Таиланда предложил журналистам пообщаться со своей картонной копией
  • Фото: Associated Press © 2018

    • Премьер-министр Таиланда отказался отвечать на вопросы журналистов, предложив им поговорить о политике с его картонной копией.

    Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча завершил брифинг в Банкгоке, не пообщавшись с журналистами. Вместо этого он попросил поставить перед микрофоном свою фотографию в человеческий рост и предложил репортерам задать все вопросы «о политике и конфликтах» ей, после чего попрощался и ушел.

    Как сообщает РИА Новости, тайские СМИ опубликовали репортажи об этом лишь во вторник, хотя инцидент произошел после брифинга в понедельник. Видео случая опубликовали европейские журналисты.



    Как отмечает Би-би-си, премьер Таиланда мог так поступить, чтобы не отвечать на вопросы о выборах, которые правительство страны обещало провести еще в ноябре, или о людях, которые получили тюремные сроки за оскорбление монарших особ.

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