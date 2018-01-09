Петербуржца оштрафовали на 400 тысяч за антихристианский пост в соцсети

Жителя Северной столицы осудили за антихристианский пост в одной из социальных сетей.

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Леонарда Конвишера, который разместил публикацию, разжигающую ненависть к христианам, Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 400 тысяч рублей. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, горожанина признали виновным по статье «Возбуждение ненависти либо вражды». Суд посчитал доказанным, что мужчина решил разжечь ненависть к христианам и разместил пост экстремистского содержания. Он сделал это в социальной сети «Вконтакте» на странице созданного им сообщества, противопоставлявшего себя движению «Божья воля».



Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга: «Высказывание „Время жечь мосты“ вместе с изображением силуэта католического священника с православным крестом на груди, над которым изображен силуэт человека с ножом, у которого на груди имеется перевернутый крест и число 666. Силуэты указанного человека с ножом и священника вписаны в кольцо, на площади которого имеются символы, напоминающие еврейские буквы».



Сообщается, что подсудимый Леонард Конвишер признал вину и был оштрафован на 400 тысяч рублей.