Адвокат <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Адвокат 16+
    •  

    Петербуржца оштрафовали на 400 тысяч за антихристианский пост в соцсети

    комментировать

    Петербуржца оштрафовали на 400 тысяч за антихристианский пост в соцсети

    Петербуржца оштрафовали на 400 тысяч за антихристианский пост в соцсети

    Жителя Северной столицы осудили за антихристианский пост в одной из социальных сетей.

    Леонарда Конвишера, который разместил публикацию, разжигающую ненависть к христианам, Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 400 тысяч рублей. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, горожанина признали виновным по статье «Возбуждение ненависти либо вражды». Суд посчитал доказанным, что мужчина решил разжечь ненависть к христианам и разместил пост экстремистского содержания. Он сделал это в социальной сети «Вконтакте» на странице созданного им сообщества, противопоставлявшего себя движению «Божья воля».

    Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга: «Высказывание „Время жечь мосты“ вместе с изображением силуэта католического священника с православным крестом на груди, над которым изображен силуэт человека с ножом, у которого на груди имеется перевернутый крест и число 666. Силуэты указанного человека с ножом и священника вписаны в кольцо, на площади которого имеются символы, напоминающие еврейские буквы».

    Сообщается, что подсудимый Леонард Конвишер признал вину и был оштрафован на 400 тысяч рублей.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru