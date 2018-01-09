Глава Минфина Франции предложил России санкционный «маневр»

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал разделять политическое решение о санкциях и экономические возможности.
Министр подчеркнул, что политические ограничения не должны мешать сотрудничеству с Россией. Особенно это касается экономики. Глава Минфина Франции отметил, что полностью обойти санкции нельзя, однако «пространство для маневра есть».
Брюно Ле Мэр, министр экономики и финансов Франции: «Мы на 100% придерживаемся решений, принятых на европейском уровне. Франция — одна из ключевых стран ЕС, и мы даже под вопрос это решение не ставим. Никаких возможностей обойти этот политический механизм нет. Но в рамках этого механизма есть пространство для маневра, которое мы и хотим использовать для экономического сотрудничества».
В связи с этим он напомнил, что ранее РФ снимала часть ограничений на французскую продукцию, например, на картофель. По словам министра, это имело положительный эффект.
Кроме того, глава Минфина Франции заявил, что импортозамещение может быть ответом на санкции, однако для долгосрочного решения проблемы необходимо качественно улучшать сельскохозяйственную сферу, пишут «Ведомости».
Брюно Ле Мэр, министр экономики и финансов Франции: «Мы на 100% придерживаемся решений, принятых на европейском уровне. Франция — одна из ключевых стран ЕС, и мы даже под вопрос это решение не ставим. Никаких возможностей обойти этот политический механизм нет. Но в рамках этого механизма есть пространство для маневра, которое мы и хотим использовать для экономического сотрудничества».
В связи с этим он напомнил, что ранее РФ снимала часть ограничений на французскую продукцию, например, на картофель. По словам министра, это имело положительный эффект.
Кроме того, глава Минфина Франции заявил, что импортозамещение может быть ответом на санкции, однако для долгосрочного решения проблемы необходимо качественно улучшать сельскохозяйственную сферу, пишут «Ведомости».
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