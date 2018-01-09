Погибший при пожаре в Тюмени мужчина перед смертью спас соседей

смотреть Власти Тюмени помогут с ремонтом жильцам сгоревшей пятиэтажки

Вину свою задержанный признал и рассказал, что устроил пожар в своей квартире, после чего пламя перекинулось на все здание. В результате пожара погиб один человек. Им оказался пожилой мужчина, который помог выбраться своим соседям, но сам отравился угарным газом.Сейчас специалисты подсчитывают ущерб. Без крыши над головой оказались больше 130 человек. Минувшую ночь многим пришлось провести в гостинице. Дом отключен от коммуникаций, в квартирах нет воды, отопления и электричества., житель дома: «В окно вытаскивали детей и стариков, а потом сами. Дыма наглотались. Остался сам в тельняшке и тапочках».Сейчас чиновники решают вопрос о выплате компенсаций пострадавшим. По факту поджога в Следственном комитете возбудили уголовное дело.