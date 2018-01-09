Заставший подругу с любовником шахтер получил пулю в глаз

В деле о нападении на шахтера в Кузбассе появились новые подробности. Как выяснилось, горняк, который сейчас находится в коме, вернулся из командировки на день раньше, застал возлюбленную с другим и потребовал объяснений, но к гостю неожиданно подоспело подкрепление.

В небольшом городке Полысаево разгорелась настоящая драма. События отдаленно напоминают всем знакомый анекдот. Шахтер вернулся из командировки на день раньше, хотел сделать невесте сюрприз, но застал даму сердца с другим. Девушка уверяет, что ничего не было — просто делала знакомому маникюр.



Вместо того, чтобы выйти и поговорить по-мужски, Эдуард Давыдов вызвал на подмогу своих друзей. Сам же якобы остался в квартире. Группа мужчин крепкого телосложения окружила Григорьева. Затем один из них набросился на шахтера с кулаками, но получил отпор. Затем кто-то из нападавших достал травматический пистолет и практически в упор выстрелил шахтеру в голову.



Медикам пришлось удалить пострадавшему горняку глаз и часть головного мозга. 22-летний шахтер находится в коме. Тем не менее, матери Родиона Григорьева, разрешили проведать сына. По словам женщины, медики дают неутешительные прогнозы.



Пока единственным обвиняемым по делу проходит Алексей Нерсесян. На время разбирательства его отпустили под подписку о невыезде. К новому избраннику Юлии Винтер, который побоялся выйти на улицу, у стражей порядка пока вопросов нет.



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