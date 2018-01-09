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    Кокшенова выписали из больницы после инсульта

    1 комментарий
    • Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
    Кокшенова выписали из больницы после инсульта

    Кокшенова выписали из больницы после инсульта

    Кокшенова выписали из больницы после инсульта
  • Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

    • Актера Михаила Кокшенова, госпитализированного в середине октября, выписали из больницы.

    О том, что артист вернулся домой, рассказала его супруга Наталья Лепехина.

    Она отметила, что сейчас Кокшенов чувствует себя нормально, передает РБК.

    смотретьПопавший в реанимацию Кокшенов находится в сознании
    Попавший в реанимацию Кокшенов находится в сознании
    Напомним, Михаил Кокшенов попал в больницу с инсультом 17 октября. 81-летнему артисту стало плохо на улице, после чего прохожие вызвали скорую.

    Михаил Кокшенов хорошо известен зрителям по ролям в таких фильмах, как «Ширли-мырли», «Не может быть!», «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» и других.

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