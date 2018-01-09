Академия Генштаба начала готовить специалистов для войн нового поколения

В академии Генштаба начали готовить специалистов, которые смогут отразить атаки нового поколения. В учебном заведении прошел научный конкурс по гибридным войнам и применению роботов. В нем участвовали больше двухсот работ. Самые ценные идеи лягут в основу современных военных доктрин. При этом в академии, которой уже 188 лет, бережно хранят и давние традиции.

Хотя академия — армейское подразделение, учат здесь не стрелять или драться, а думать и понимать. Ведь армии тоже нужны экономисты, специалисты по логистике, управленцы, аналитики, способные понять причины и спрогнозировать следствия военных операций, а также то, какие технологии будут востребованы в будущем. И вот в смысле подготовки таких военных накоплен колоссальный опыт, а из стен академии вышло немало министров обороны разных стран. И сегодня здесь учатся офицеры из 18 армий мира.



Владимир Зарудницкий, начальник академии Генштаба: «Если взять ведущие военные вузы США, у них обучение где-то до уровня тактического звена. Дальше все в рамках курсов краткосрочных перед назначением на какую-то должность. Мы обучаем не конкретной должности, а предмету. Оценке военно-политической обстановки, основам стратегии, основам оперативного искусства, чего нет в других странах».



В результате должен получится такой офицер, который будет соответствовать одному образцу концептуального искусства.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Юрия Кучинского.