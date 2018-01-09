Трамп запутался в словах американского гимна: видео

Президент США Дональд Трамп после исполнения американского гимна на вузовском футбольном чемпионате в Атланте стал объектом насмешек в Интернете.
Как сообщает газета The Telegraph, пользователи заподозрили главу Белого дома в незнании слов национального гимна Соединенных Штатов. Запись, сделанную на игре университетского чемпионата, в своем Twitter-аккаунте разместил телеканал ABC News. Камера запечатлела, как как Трамп исполняет гимн The Star-Spangled Banner («Знамя, усыпанное звездами» — англ.). приложив к сердцу правую руку.
В комментариях к видео пользователи отмечают, американский президент невпопад двигает губами, запинается и бормочет нечто непонятное.
Минувшей осенью Дональд Трамп обрушился с критикой на участников национальной футбольной лиги, которые выступили против полицейского произвола в отношении темнокожих американцев и отказались встать во время исполнения гимна. После этой выходки игроков глава Белого дома заявил, что «хочет уважения» для американского флага и гимна, отметив, что протестующие таким способом футболисты демонстрируют «тотальное неуважение к нашему наследию и всему, что нам дорого».
Pres. Trump takes the field for the National Anthem ahead of tonight’s college football championship game. https://t.co/c8WxE0BwjS pic.twitter.com/CO54GTQK63— ABC News Politics (@ABCPolitics) 9 января 2018 г.
В комментариях к видео пользователи отмечают, американский президент невпопад двигает губами, запинается и бормочет нечто непонятное.
Минувшей осенью Дональд Трамп обрушился с критикой на участников национальной футбольной лиги, которые выступили против полицейского произвола в отношении темнокожих американцев и отказались встать во время исполнения гимна. После этой выходки игроков глава Белого дома заявил, что «хочет уважения» для американского флага и гимна, отметив, что протестующие таким способом футболисты демонстрируют «тотальное неуважение к нашему наследию и всему, что нам дорого».
Комментарии