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    Трамп запутался в словах американского гимна: видео

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    Трамп запутался в словах американского гимна: видео

    Трамп запутался в словах американского гимна: видео

    Трамп запутался в словах американского гимна: видео
    • Фото: Associated Press © 2018, Andrew Harnik

      • Президент США Дональд Трамп после исполнения американского гимна на вузовском футбольном чемпионате в Атланте стал объектом насмешек в Интернете.

      Как сообщает газета The Telegraph, пользователи заподозрили главу Белого дома в незнании слов национального гимна Соединенных Штатов. Запись, сделанную на игре университетского чемпионата, в своем Twitter-аккаунте разместил телеканал ABC News. Камера запечатлела, как как Трамп исполняет гимн The Star-Spangled Banner («Знамя, усыпанное звездами» — англ.). приложив к сердцу правую руку.




      В комментариях к видео пользователи отмечают, американский президент невпопад двигает губами, запинается и бормочет нечто непонятное.

      Минувшей осенью Дональд Трамп обрушился с критикой на участников национальной футбольной лиги, которые выступили против полицейского произвола в отношении темнокожих американцев и отказались встать во время исполнения гимна. После этой выходки игроков глава Белого дома заявил, что «хочет уважения» для американского флага и гимна, отметив, что протестующие таким способом футболисты демонстрируют «тотальное неуважение к нашему наследию и всему, что нам дорого».

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