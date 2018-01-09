Скончался один из создателей ракетно-ядерного щита России

Выдающийся советский и российский
физик-теоретик, один из создателей современного отечественного ракетно-ядерного щита Евгений Аврорин скончался на 86-м году жизни.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госкорпорацию «Росатом». В компании также отметили, что кончина Аврорина стала тяжелой утратой для всей атомной отрасли.
Из сообщения госкорпорации «Росатом»: «Сегодня не стало Евгения Николаевича Аврорина. Это очень тяжелая утрата не только для снежинского ядерного центра, но и для всей атомной отрасли».
Прощание с Аврориным и его похороны состоятся в пятницу в городе Снежинске.
Евгений Аврорин считается одним из создателей современного отечественного ракетно-ядерного щита. С начала 1960-х Аврорин работал в области создания ядерных зарядов для мирных применений. За эти работы был удостоен звания Героя Социалистического Труда. В 1992 году он был избран академиком РАН по отделению общей физики и астрономии.
Аврорин активно участвовал в исследованиях по новым научным направлениям ядерной физики и энергетики, занимался созданием мишеней для лазерного термоядерного синтеза (ЛТС), гибридных ядерных реакторов для ЛТС, работал над обеспечение безопасности космических аппаратов при пролете хвостов комет. При этом большое внимание уделял проблемам нераспространения ядерного оружия и безопасности ядерных технологий.
Из сообщения госкорпорации «Росатом»: «Сегодня не стало Евгения Николаевича Аврорина. Это очень тяжелая утрата не только для снежинского ядерного центра, но и для всей атомной отрасли».
Прощание с Аврориным и его похороны состоятся в пятницу в городе Снежинске.
Евгений Аврорин считается одним из создателей современного отечественного ракетно-ядерного щита. С начала 1960-х Аврорин работал в области создания ядерных зарядов для мирных применений. За эти работы был удостоен звания Героя Социалистического Труда. В 1992 году он был избран академиком РАН по отделению общей физики и астрономии.
Аврорин активно участвовал в исследованиях по новым научным направлениям ядерной физики и энергетики, занимался созданием мишеней для лазерного термоядерного синтеза (ЛТС), гибридных ядерных реакторов для ЛТС, работал над обеспечение безопасности космических аппаратов при пролете хвостов комет. При этом большое внимание уделял проблемам нераспространения ядерного оружия и безопасности ядерных технологий.
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