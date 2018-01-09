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    «Нелюбовь» Звягинцева номинирована на премию БАФТА

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    • кадр из фильма "Нелюбовь" 2017, режиссер Андрей Звягинцев
    «Нелюбовь» Звягинцева номинирована на премию БАФТА

    «Нелюбовь» Звягинцева номинирована на премию БАФТА

    «Нелюбовь» Звягинцева номинирована на премию БАФТА
  • кадр из фильма "Нелюбовь" 2017, режиссер Андрей Звягинцев

    • Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» вошел в список номинантов на 71-ю премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в категории «Фильм на иностранном языке».

    Британская академия кино и телевизионных искусств каждый год вручает награды за достижения в области кинематографии, телевизионного искусства, компьютерных игр и искусства для детей. 71-я церемония награждения пройдет в Лондоне 18 февраля.

    Помимо «Нелюбви» в номинации также представлены драма «Она» Пола Верховена, картина Анджелины Джоли «Сначала они убили моего отца», южнокорейский эротический триллер «Служанка» режиссера Пан Чхан Ука и «Коммивояжер» иранского режиссера Асгара Фахради, сообщает «Интерфакс».

    смотреть«Нелюбовь» Звягинцева вошла в шорт-лист премии «Оскар»
    «Нелюбовь» Звягинцева вошла в шорт-лист премии «Оскар»
    Мировая премьера фильма «Нелюбовь» прошла на 70-м Каннском фестивале, где картина получила Приз жюри. Кроме того, она завоевала Гран-при на международном фестивале в Мюнхене и Гран-при 61-го Лондонского международного кинофестиваля.

    Фильм также номинировался на премию «Золотой глобус», однако уступил место картине «На пределе» режиссера Фатиха Акина, оставшись без награды.

    Кроме того, 5 октября фильм «Нелюбовь» вошел в список претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

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