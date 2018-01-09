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    Школьника задержали за убийство мужчины после новогодней елки

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    Школьника задержали за убийство мужчины после новогодней елки

    Школьника задержали за убийство мужчины после новогодней елки

    В Оренбурге 15-летний подросток подозревается в убийстве 34-летнего мужчины.

    По данным следствия, вечером 29 декабря шестеро молодых людей возвращались домой после новогодней елки. По дороге они на остановке поссорились с мужчиной, а один из школьников ударил его ногой по лицу. В результате 34-летний оренбуржец скончался на месте.

    15-летний подозреваемый задержан и отправлен под домашний арест. Как сообщили в оренбургском управлении СК, свою вину школьник не признает.

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