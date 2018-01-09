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    На Урале ребенок вылетел в окно машины после аварии. дети и подростки, ДТП, Челябинская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа Урале ребенок вылетел в окно машины после аварии

    На Урале ребенок вылетел в окно машины после аварии

    3 комментария
    • Фото: Дмитрий Трошин / vk.com
    На Урале ребенок вылетел в окно машины после аварии

    На Урале ребенок вылетел в окно машины после аварии

    На Урале ребенок вылетел в окно машины после аварии
    • Фото: Дмитрий Трошин / vk.com

      • В Сети появилось видео аварии на уральской трассе, во время которой ребенок вылетел на дорогу через лобовое стекло.

      Авария случилась на трассе Пласт — Варламово в Челябинской области. Там столкнулись Daewoo Matiz и ВАЗ-2115. Видео происшествия опубликовано в паблике «На дорогах Магнитки» в соцсети «ВКонтакте».

      Очевидцы отмечают, что иномарка вылетела на встречную полосу и врезалась в ВАЗ-2115. При ударе, который пришелся на правую часть Daewoo Matiz, мальчик вылетел из детского кресла через лобовое стекло прямо на дорогу. В результате ребенок сломал нос. В аварии пострадала и мать мальчика, она получила ушибы, передает РИА Новости.

      Отмечается, что до приезда скорой пострадавшим оказывали помощь другие водители.


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