На Урале ребенок вылетел в окно машины после аварии

В Сети появилось видео аварии на уральской трассе, во время которой ребенок вылетел на дорогу через лобовое стекло.
Авария случилась на трассе Пласт — Варламово в Челябинской области. Там столкнулись Daewoo Matiz и ВАЗ-2115. Видео происшествия опубликовано в паблике «На дорогах Магнитки» в соцсети «ВКонтакте».
Очевидцы отмечают, что иномарка вылетела на встречную полосу и врезалась в ВАЗ-2115. При ударе, который пришелся на правую часть Daewoo Matiz, мальчик вылетел из детского кресла через лобовое стекло прямо на дорогу. В результате ребенок сломал нос. В аварии пострадала и мать мальчика, она получила ушибы, передает РИА Новости.
Отмечается, что до приезда скорой пострадавшим оказывали помощь другие водители.
Очевидцы отмечают, что иномарка вылетела на встречную полосу и врезалась в ВАЗ-2115. При ударе, который пришелся на правую часть Daewoo Matiz, мальчик вылетел из детского кресла через лобовое стекло прямо на дорогу. В результате ребенок сломал нос. В аварии пострадала и мать мальчика, она получила ушибы, передает РИА Новости.
Отмечается, что до приезда скорой пострадавшим оказывали помощь другие водители.
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