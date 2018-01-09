СМИ: криминал в Москве решили побороть с помощью реновации

В московской мэрии сообщили, что решение о запуске программы реновации было принято после анализа криминогенной ситуации в столице.
В частности, выяснилось, что «пятиэтажки перекрывают весь город по криминалу». Дело в том, что именно в недорогих хрущевках выше доля жителей «низкого социального статуса», в том числе алкоголиков.
В связи с этим в московской мэрии решили, что программа реновации поможет снизить уровень преступности. Если переселить неблагополучных жителей пятиэтажек в новые большие дома и благоустроенные районы, то они «начнут вести себя по-другому», и уровень правонарушений снизится, передает РБК со ссылкой на источники в мэрии.
Также власти указали на то, что к ухудшению криминогенной ситуации приводит плохое освещение улиц.
Напомним, Владимир Путин 1 июля утвердил программу реновации жилищного фонда Москвы. Всего по итогам голосования жителей столицы в программу включены более 5 тыс. домов, большинство из которых — пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% жилищного фонда такого типа в Москве.
В связи с этим в московской мэрии решили, что программа реновации поможет снизить уровень преступности. Если переселить неблагополучных жителей пятиэтажек в новые большие дома и благоустроенные районы, то они «начнут вести себя по-другому», и уровень правонарушений снизится, передает РБК со ссылкой на источники в мэрии.
Также власти указали на то, что к ухудшению криминогенной ситуации приводит плохое освещение улиц.
Напомним, Владимир Путин 1 июля утвердил программу реновации жилищного фонда Москвы. Всего по итогам голосования жителей столицы в программу включены более 5 тыс. домов, большинство из которых — пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% жилищного фонда такого типа в Москве.
Московская программа реновации жильяНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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