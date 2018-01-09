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    Под Омском отчим вынес из огня троих детей и погиб, спасая жену

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    Под Омском отчим вынес из огня троих детей и погиб, спасая жену

    Под Омском отчим вынес из огня троих детей и погиб, спасая жену

    Житель омского поселка при пожаре в частном доме успел спасти троих детей и погиб, пытаясь спасти жену.

    Трагедия случилась в селе Валуевка Тюкалинского района. Там рано утром 8 января загорелся частный дом, в котором находилась семья из пяти человек.

    Как сообщили в СУ СКР по региону, мужчина, отчим детей, успел спасти из огня 15-летнего мальчика и его 10-летних братьев-близнецов, а сам погиб, вернувшись в дом, чтобы помочь жене, которая тоже погибла. По предварительным данным, причиной их смерти стало острое отравление угарным газом.

    Дети получили незначительные ожоги. Они доставлены в больницу для обследования.

    Следователи проводят проверку.

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