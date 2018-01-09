Сирийские военные обвинили Израиль в ракетном обстреле Дамаска

В Дамаске заявили, что израильская армия нанесла удар по территории Сирии.
Как отметили в Верховном командовании сирийской армии, удар был нанесен по военным объектам, расположенным в районе Эль-Кутейфа провинции Дамаск.
Израильские военные выпустили по этим целям три ракеты, однако они были уничтожены ПВО Сирии.
В Дамаске назвали ракетный обстрел «отчаянной попыткой поднять моральный дух боевиков после тяжелых поражений». Кроме того, в заявлении Верховного командования Израиль предупреждают «о серьезных последствиях агрессии», передает SANA.
Надо сказать, что Израиль уже не в первый раз наносит удар по целям в Сирии. Так, в начале декабря сообщалось, что сирийские ПВО уничтожили несколько ракет, выпущенных по Исследовательскому центру в пригороде Дамаска.
Израильские военные выпустили по этим целям три ракеты, однако они были уничтожены ПВО Сирии.
В Дамаске назвали ракетный обстрел «отчаянной попыткой поднять моральный дух боевиков после тяжелых поражений». Кроме того, в заявлении Верховного командования Израиль предупреждают «о серьезных последствиях агрессии», передает SANA.
Надо сказать, что Израиль уже не в первый раз наносит удар по целям в Сирии. Так, в начале декабря сообщалось, что сирийские ПВО уничтожили несколько ракет, выпущенных по Исследовательскому центру в пригороде Дамаска.
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