В Барнауле несколько семей выгоняют из подвала на улицу

Сразу несколько семей барнаульцев могут оказаться на улице. Около 30 лет они вынуждены ютиться в подвале бывшего интерната. При этом владельцы здания настойчиво просят их освободить квадратные метры. Ехать людям некуда. Поскольку подвал официально не считается жилым помещением, никакой альтернативы семьям не предлагают.

«Подвал, похожий на пещеру. Потолок — тяжелые, каменные своды, закопченные, с обвалившейся штукатуркой. Свет — сверху, из квадратного окна с правой стороны». Это начало пьесы Горького «На дне». А здесь не декорации, так живут люди почти в самом центре Барнаула.



Вика прибегает к бабушке в подвал после школы, чтобы делать уроки. Татьяна Николаевна хлопочет на кухне. На холодильнике висит рисунок внучки — дом мечты для всей большой семьи. На нем бросаются в глаза необычно высокие окна. Такой роскоши у девочки, которая родилась и росла в подвале, не было.



Виктория Мордасова: «Бабушка хотела бы себе сад, и я тоже. А это наши собаки — Ася, Соня, Доня»



Татьяна Николаевна с семьей живет в подземелье с молодости. В советское время наверху располагался интернат для детей. Там она работала няней. Жить тогда полагалось при школе. Ее семья и еще несколько получили в подвале прописку. Жизнь здесь — ежедневная борьба. Собаки защищают от незваных гостей, 8 кошек — от огромных крыс. Последнего кота, самого ласкового, впустила в дом собака.



Татьяна Гаськова, местная жительница: «Даже собаки понимают, что на улице не может остаться никто, и пускают. Представляете, кот пришел».



Эту же мысль жители подвала никак не могут донести до чиновников, которые несколько лет пытаются выжить их из подвала на улицу. Как только здание занял детский сад, на подвальные помещения появились планы, жильцы там стали не нужны. Администрация потребовала съехать. Вот только куда? На улицу?



Наталья Полосина, председатель комитета по образованию города Барнаула: «На сегодняшний день люди сами должны решить этот вопрос. Это совершенно посторонние люди, которые занимаются иной деятельностью, нежели деятельность детсада, для детсада это посторонние, а проживание посторонних лиц в образовательных учреждениях запрещено».



Как выяснила корреспондент Влада Копыловская, Верховный суд встал на сторону людей и запретил выселять их на улицу. Жители выдохнули, но скоро стало еще хуже — начались подозрительные отключения электроэнергии, звонки с неизвестных номеров то с молчанием, то с угрозами разбирательства с заведующей садиком.