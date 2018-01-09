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    Прокуратура Парижа возбудила дело против Apple

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    • Фото: Reuters © 2018, Jason-Lee
    Прокуратура Парижа возбудила дело против Apple

    Прокуратура Парижа возбудила дело против Apple

    Прокуратура Парижа возбудила дело против Apple
  • Фото: Reuters © 2018, Jason-Lee

    • Прокуратура Парижа возбудила дело против компании Apple в связи с сознательным замедлением старых моделей iPhone. Расследование ведет подразделение Главного управления по вопросам конкуренции, потребления и борьбе с мошенничеством.

    Жалобу на корпорацию подала общественная организация «Стоп запланированному устареванию», сообщает AFP. Они считают, что были нарушены законы, касающиеся защиты прав потребителей.

    В конце декабря в компании подтвердили, что в 2016 году была запущена специальная функция, которая замедляет работу процессоров iPhone 6, iPhone 6s и iPhone SE для продления срока службы батарей и самих устройств. Потребителям идея не понравилась. В США, Канаде и Израиле против Apple были поданы коллективные иски.

    Позже представители компании извинились перед пользователями и сообщили, что цена на аккумуляторы после истечения гарантийного срока будет снижена с 79 до 29 долларов. Кроме того, они пообещали обновить операционную систему.

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