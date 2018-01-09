Прокуратура Парижа возбудила дело против Apple

Прокуратура Парижа возбудила дело против компании Apple в связи с сознательным замедлением старых моделей iPhone. Расследование ведет подразделение Главного управления по вопросам конкуренции, потребления и борьбе с мошенничеством.
Жалобу на корпорацию подала общественная организация «Стоп запланированному устареванию», сообщает AFP. Они считают, что были нарушены законы, касающиеся защиты прав потребителей.
В конце декабря в компании подтвердили, что в 2016 году была запущена специальная функция, которая замедляет работу процессоров iPhone 6, iPhone 6s и iPhone SE для продления срока службы батарей и самих устройств. Потребителям идея не понравилась. В США, Канаде и Израиле против Apple были поданы коллективные иски.
Позже представители компании извинились перед пользователями и сообщили, что цена на аккумуляторы после истечения гарантийного срока будет снижена с 79 до 29 долларов. Кроме того, они пообещали обновить операционную систему.
В конце декабря в компании подтвердили, что в 2016 году была запущена специальная функция, которая замедляет работу процессоров iPhone 6, iPhone 6s и iPhone SE для продления срока службы батарей и самих устройств. Потребителям идея не понравилась. В США, Канаде и Израиле против Apple были поданы коллективные иски.
Позже представители компании извинились перед пользователями и сообщили, что цена на аккумуляторы после истечения гарантийного срока будет снижена с 79 до 29 долларов. Кроме того, они пообещали обновить операционную систему.
Комментарии