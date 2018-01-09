Белый дом отреагировал на новость о президентских амбициях Опры Уинфри

В США начали обсуждать возможный сценарий следующих президентских выборов 2020 года. Дискуссию спровоцировало выступление известной телеведущей и продюсера Опры Уинфри на недавней церемонии вручения премии «Золотой глобус».
Уинфри горячо и проникновенно говорила на тему недавних секс-скандалов в Голливуде и гендерном неравенстве в целом, призывая не терпеть подобное поведение и говорить правду. «Пришло время сильных женщин», — отметила звезда. После этого телеканал CNN сообщил, что 63-летняя миллиардерша всерьез рассматривает возможность стать кандидатом в президенты США на выборах в 2020 году.
Эти сообщения даже пришлось комментировать в Белом доме. Там заявили, что действующий президент Дональд Трамп намерен вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства, причем он будет рад ответить на любой вызов, который бросит Опра Уинфри или кто-то другой.
Хоган Гидли, заместитель пресс-секретаря Белого дома: «Независимо от того, кто решит бороться с президентом Трампом, им придется столкнуться с политиком, который добился рекордных успехов в рекордные сроки, будь то экономика, которая быстро развивается, создание рабочих мест, исторические сокращения налогов и налоговая реформа, увеличение заработной платы, абсолютное уничтожение ИГИЛ (запрещенная в РФ экстремистская группировка „Исламское государство“) в Ираке и Сирии».
Позже NBC со ссылкой на источник сообщил, что Опра Уинфри не планирует баллотироваться в президенты США в 2020 году.
Эти сообщения даже пришлось комментировать в Белом доме. Там заявили, что действующий президент Дональд Трамп намерен вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства, причем он будет рад ответить на любой вызов, который бросит Опра Уинфри или кто-то другой.
Хоган Гидли, заместитель пресс-секретаря Белого дома: «Независимо от того, кто решит бороться с президентом Трампом, им придется столкнуться с политиком, который добился рекордных успехов в рекордные сроки, будь то экономика, которая быстро развивается, создание рабочих мест, исторические сокращения налогов и налоговая реформа, увеличение заработной платы, абсолютное уничтожение ИГИЛ (запрещенная в РФ экстремистская группировка „Исламское государство“) в Ираке и Сирии».
Позже NBC со ссылкой на источник сообщил, что Опра Уинфри не планирует баллотироваться в президенты США в 2020 году.
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