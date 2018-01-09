Возвращение Мухтара <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Возвращение Мухтара 16+
    •  

    МЧС предупредило о приближающемся к берегам Камчатки циклоне

    комментировать

    МЧС предупредило о приближающемся к берегам Камчатки циклоне

    МЧС предупредило о приближающемся к берегам Камчатки циклоне

    Циклон приближается к берегам Камчатки со стороны Тихого океана. Он принесет на полуостров осадки и усиление ветра.

    МЧС: «По прогнозу синоптиков, 10 января ночью к берегам Камчатки ночью подойдет Тихоокеанский циклон. Он окажет влияние на Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, а также на Елизовский, Усть-Большерецкий районы».

    В среду в регионе ожидаются снегопады, возможна метель. Скорость ветра будет достигать от 5 до 30 метров в секунду в зависимости от района.

    Спасатели рекомендовали жителям края на время непогоды принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности, воздержаться от выезда на дороги в населенных пунктах и за их пределами.

    МЧС: «Туристам и туристическим фирмам также следует воздержаться от выхода на маршруты. Любителям экстремальных поездок желательно не выезжать в горы, особенно в район Вилючинского, Авачинского вулканов, Мутновской геотермальной электростанции, Паужетской ГеоЭС — в период действия циклона в горах увеличивается вероятность самопроизвольного схода лавин».

    Погода, как сообщают синоптики, наладится только к 11 января.

    Новости по теме

    Зима 2017–2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru