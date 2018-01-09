МЧС предупредило о приближающемся к берегам Камчатки циклоне

Циклон приближается к берегам Камчатки со стороны Тихого океана. Он принесет на полуостров осадки и усиление ветра.
МЧС: «По прогнозу синоптиков, 10 января ночью к берегам Камчатки ночью подойдет Тихоокеанский циклон. Он окажет влияние на Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, а также на Елизовский, Усть-Большерецкий районы».
В среду в регионе ожидаются снегопады, возможна метель. Скорость ветра будет достигать от 5 до 30 метров в секунду в зависимости от района.
Спасатели рекомендовали жителям края на время непогоды принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности, воздержаться от выезда на дороги в населенных пунктах и за их пределами.
МЧС: «Туристам и туристическим фирмам также следует воздержаться от выхода на маршруты. Любителям экстремальных поездок желательно не выезжать в горы, особенно в район Вилючинского, Авачинского вулканов, Мутновской геотермальной электростанции, Паужетской ГеоЭС — в период действия циклона в горах увеличивается вероятность самопроизвольного схода лавин».
Погода, как сообщают синоптики, наладится только к 11 января.
В среду в регионе ожидаются снегопады, возможна метель. Скорость ветра будет достигать от 5 до 30 метров в секунду в зависимости от района.
Спасатели рекомендовали жителям края на время непогоды принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности, воздержаться от выезда на дороги в населенных пунктах и за их пределами.
МЧС: «Туристам и туристическим фирмам также следует воздержаться от выхода на маршруты. Любителям экстремальных поездок желательно не выезжать в горы, особенно в район Вилючинского, Авачинского вулканов, Мутновской геотермальной электростанции, Паужетской ГеоЭС — в период действия циклона в горах увеличивается вероятность самопроизвольного схода лавин».
Погода, как сообщают синоптики, наладится только к 11 января.
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