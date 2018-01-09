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    Горбатый кит спас женщину от тигровой акулы. животные, киты, океан. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГорбатый кит спас женщину от тигровой акулы

    Горбатый кит спас женщину от тигровой акулы

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    Горбатый кит спас женщину от тигровой акулы

    Горбатый кит спас женщину от тигровой акулы

    Горбатый кит спас женщину от тигровой акулы

      Биолог Нэн Хаузер чуть не стала жертвой тигровой акулы. 63-летняя женщина не заметила, как к ней подплыл крупный хищник. Но ныряльщицу защитил горбатый кит, с которым она в это время «общалась».

      Инцидент произошел неподулеку от островов Кука в южной части Тихого океана, сообщает The Independent. Увидев приближающегося хищника, кит стал укрывать женщину плавниками, а потом и вовсе поднял ее на поверхность на спине. В это время его собрат пытался отогнать акулу. Это длилось около 10 минут. По словам Хаузер, она не сразу поняла, что происходит.

      Нэн Хаузер, биолог: «Я провела 28 лет защищая китов, но в тот момент я даже не осознавала, что теперь они меня защищает. Я не понимала, что задумал кит, когда он приблизился ко мне, стал толкать и попытался спрятать под грудным плавником».

      Он призналась, что была напугана, ведь огромный кит мог ударить ее слишком сильно.

      Нэн Хаузер: «Я старалась паниковать, хотя была уверена, что это, скорее всего, будет смертельной схваткой».

      Позже рыбаки рассказали, что видели крупную тигровую акулу неподалеку. Это подтвердили и дайверы, которые даже прервали съемку, потому что были практически уверены, что женщина погибнет.

      Хаузер считает, что этот инцидент доказывает, что у китов есть инстинкт защищать других живых существ. В частности, известно, что они укрывают от косаток тюленей. Однако до сих пор не было зафиксировано случая защиты человека.

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