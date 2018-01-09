Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… 16+
    •  

    Трампа обвинили в подрыве свободы мировых СМИ

    комментировать
    • Фото: Reuters © 2018, Jonathan Ernst
    Трампа обвинили в подрыве свободы мировых СМИ

    Трампа обвинили в подрыве свободы мировых СМИ

    Трампа обвинили в подрыве свободы мировых СМИ
  • Фото: Reuters © 2018, Jonathan Ernst

    • Комитет защиты журналистов в США ответил на решение Дональда Трампа вручить награды «самым бесчестным и коррумпированным СМИ года». Представители организации объявили о премии нарушителей свободы прессы, назвав главу государства победителем в категории «Общее достижение в подрыве свободы мировых СМИ».

    В заявлении комитета отмечается, что Трамп, в отличие от своих предшественников, не пытается «отстаивать важную роль демократии внутри страны и за ее пределами».

    Из заявления Комитета защиты журналистов в США:     «Трамп в отличие от своих предшественников последовательно подрывал позиции национальных СМИ и отказывался поднимать вопрос о ситуации со свободой прессы при общении с репрессивными лидерам. При администрации Трампа министерство юстиции не смогло остаться приверженным принципам защиты источников журналистов, а государственный департамент предложил сократить финансирование международных организаций, которые помогают укреплять международные нормы в поддержку свободы слова».

    По мнению правозащитников, именно бездействие Трампа и других западных лидеров привело к тому, что в последнее время возросло число журналистов, находящихся в тюрьмах, передает ТАСС.

    Дональд Трамп часто подвергает критике американские СМИ. Он неоднократно заявлял, что New York Times, Washington Post, а также телеканал CNN распространяют фейковые новости.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru