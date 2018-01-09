Трампа обвинили в подрыве свободы мировых СМИ

Комитет защиты журналистов в США ответил на решение Дональда Трампа вручить награды «самым бесчестным и коррумпированным СМИ года». Представители организации объявили о премии нарушителей свободы прессы, назвав главу государства победителем в категории «Общее достижение в подрыве свободы мировых СМИ».
В заявлении комитета отмечается, что Трамп, в отличие от своих предшественников, не пытается «отстаивать важную роль демократии внутри страны и за ее пределами».
Из заявления Комитета защиты журналистов в США: «Трамп в отличие от своих предшественников последовательно подрывал позиции национальных СМИ и отказывался поднимать вопрос о ситуации со свободой прессы при общении с репрессивными лидерам. При администрации Трампа министерство юстиции не смогло остаться приверженным принципам защиты источников журналистов, а государственный департамент предложил сократить финансирование международных организаций, которые помогают укреплять международные нормы в поддержку свободы слова».
По мнению правозащитников, именно бездействие Трампа и других западных лидеров привело к тому, что в последнее время возросло число журналистов, находящихся в тюрьмах, передает ТАСС.
Дональд Трамп часто подвергает критике американские СМИ. Он неоднократно заявлял, что New York Times, Washington Post, а также телеканал CNN распространяют фейковые новости.
Из заявления Комитета защиты журналистов в США: «Трамп в отличие от своих предшественников последовательно подрывал позиции национальных СМИ и отказывался поднимать вопрос о ситуации со свободой прессы при общении с репрессивными лидерам. При администрации Трампа министерство юстиции не смогло остаться приверженным принципам защиты источников журналистов, а государственный департамент предложил сократить финансирование международных организаций, которые помогают укреплять международные нормы в поддержку свободы слова».
По мнению правозащитников, именно бездействие Трампа и других западных лидеров привело к тому, что в последнее время возросло число журналистов, находящихся в тюрьмах, передает ТАСС.
Дональд Трамп часто подвергает критике американские СМИ. Он неоднократно заявлял, что New York Times, Washington Post, а также телеканал CNN распространяют фейковые новости.
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