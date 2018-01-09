СМИ: спецпрокурор по «российскому делу» допросит Трампа

Спецпрокурор по делу о «российском вмешательстве» в президентские выборы в США Роберт Мюллер планирует лично допросить Дональда Трампа.
Мюллер уже сообщил о своих намерениях адвокатам главы государства, пишет Washington Post со ссылкой на источники. Уточняется, что допрос состоится в ближайшие несколько недель.
По информации издания, адвокаты Трампа против того, чтобы он встречался с Мюллером лично. В качестве альтернативы они предложили, чтобы президент ответил на вопросы в письменной форме.
Напомним, в настоящее время в США под руководством специального прокурора Роберта Мюллера идет расследование вменяемого России «вмешательства в американские выборы», а также предполагаемых связей с РФ самого президента США. Никаких доказательств этого до сих пор нет. Россия неоднократно подобные обвинения опровергала.
По информации издания, адвокаты Трампа против того, чтобы он встречался с Мюллером лично. В качестве альтернативы они предложили, чтобы президент ответил на вопросы в письменной форме.
Напомним, в настоящее время в США под руководством специального прокурора Роберта Мюллера идет расследование вменяемого России «вмешательства в американские выборы», а также предполагаемых связей с РФ самого президента США. Никаких доказательств этого до сих пор нет. Россия неоднократно подобные обвинения опровергала.
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