Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… 16+
    •  

    СМИ: спецпрокурор по «российскому делу» допросит Трампа

    1 комментарий

    СМИ: спецпрокурор по «российскому делу» допросит Трампа

    СМИ: спецпрокурор по «российскому делу» допросит Трампа

    Спецпрокурор по делу о «российском вмешательстве» в президентские выборы в США Роберт Мюллер планирует лично допросить Дональда Трампа.

    Мюллер уже сообщил о своих намерениях адвокатам главы государства, пишет Washington Post со ссылкой на источники. Уточняется, что допрос состоится в ближайшие несколько недель.

    По информации издания, адвокаты Трампа против того, чтобы он встречался с Мюллером лично. В качестве альтернативы они предложили, чтобы президент ответил на вопросы в письменной форме.

    Напомним, в настоящее время в США под руководством специального прокурора Роберта Мюллера идет расследование вменяемого России «вмешательства в американские выборы», а также предполагаемых связей с РФ самого президента США. Никаких доказательств этого до сих пор нет. Россия неоднократно подобные обвинения опровергала.


    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru