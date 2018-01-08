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    Экс-сотрудник обвинил Google в дискриминации белых мужчин

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    • Фото: @Fired4Truth /twitter.com
    <nobr>Экс-сотрудник</nobr> обвинил Google в дискриминации белых мужчин

    Экс-сотрудник обвинил Google в дискриминации белых мужчин

    <nobr>Экс-сотрудник</nobr> обвинил Google в дискриминации белых мужчин
  • Фото: @Fired4Truth /twitter.com

    • Бывший сотрудник Google Джеймс Дамор, уволенный в августе 2017 года, обвинил компанию в дискриминации. Он заявил, что руководство наказывает и увольняет работников за «консервативные политические взгляды», «мужской пол» и «кавказскую национальность».

    В своем иске Дамор отметил, что Google устанавливает «незаконные квоты, чтобы набрать желаемое количество женщин и кандидатов из приоритетных меньшинств», передает РИА Новости. По его словам, руководство «открыто стыдит менеджеров структурных подразделений, которые не выполняют квоты, а в процессе открыто унижает мужчин и сотрудников кавказской национальности как менее приоритетных».

    В данный момент к иску присоединился всего один бывший сотрудник Google — Дэвид Гудмэн. Он проработал в компании три года.

    Джеймс Дамор был уволен из корпорации Alphabet Inc. (в которую входит Google) после публикации докладной записки, в которой он поделился мнением, что женщины менее способны к работе в технических областях из-за «биологических различий».

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