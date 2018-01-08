Сын Трампа назвал причину пожара в Trump Tower

Сын президента США Дональда Трампа сообщил подробности ЧП в небоскребе Trump Tower в
Нью-Йорке.
По словам Эрика Трампа, в элементе системы кондиционирования небоскреба, расположенном на крыше здания, произошло небольшое возгорание электропроводки.
Эрик Трамп: «Пожарный департамент Нью-Йорка прибыл в течение нескольких минут и сделал невероятную работу. Пожарные — настоящие герои, заслуживающие наших самых искренних благодарностей и похвалы».
Ранее сообщалось, что в 58-этажном небоскребе Trump Tower произошло возгорание. На место прибыли несколько пожарных бригад. При пожаре пострадали два человека.
Эрик Трамп: «Пожарный департамент Нью-Йорка прибыл в течение нескольких минут и сделал невероятную работу. Пожарные — настоящие герои, заслуживающие наших самых искренних благодарностей и похвалы».
There was a small electrical fire in a cooling tower on the roof of Trump Tower. The New York Fire Department was here within minutes and did an incredible job. The men and women of the #FDNY are true heroes and deserve our most sincere thanks and praise! https://t.co/xuTmq1GBbj— Eric Trump (@EricTrump) 8 января 2018 г.
Ранее сообщалось, что в 58-этажном небоскребе Trump Tower произошло возгорание. На место прибыли несколько пожарных бригад. При пожаре пострадали два человека.
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