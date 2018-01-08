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    Сын Трампа назвал причину пожара в Trump Tower

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    • Фото: Reuters © 2018, Andrew Kelly
    Сын Трампа назвал причину пожара в Trump Tower

    Сын Трампа назвал причину пожара в Trump Tower

    Сын Трампа назвал причину пожара в Trump Tower
  • Фото: Reuters © 2018, Andrew Kelly

    • Сын президента США Дональда Трампа сообщил подробности ЧП в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке.

    По словам Эрика Трампа, в элементе системы кондиционирования небоскреба, расположенном на крыше здания, произошло небольшое возгорание электропроводки.

    Эрик Трамп: «Пожарный департамент Нью-Йорка прибыл в течение нескольких минут и сделал невероятную работу. Пожарные — настоящие герои, заслуживающие наших самых искренних благодарностей и похвалы».



    смотретьДва человека пострадали при пожаре в небоскребе Trump Tower
    Два человека пострадали при пожаре в небоскребе Trump Tower
    Ранее сообщалось, что в 58-этажном небоскребе Trump Tower произошло возгорание. На место прибыли несколько пожарных бригад. При пожаре пострадали два человека.

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