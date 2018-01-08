Украинские радикалы разблокировали Киево-Печерскую лавру

Украинские радикалы прекратили блокировать въезд в
Киево-Печерскую лавру. Об этом сообщается на странице организации «С14» в Facebook, активисты которой и устроили акцию.
Организация «С14»: «Акция возле Киево-Печерской лавры завершилась».
Ранее сообщалось, что около 30 активистов в балаклавах перекрыли шлагбаум на въезде в лавру и зажгли файеры. В руках у них были баннеры «Долой ФСБ». Некоторые из активистов вступали в перепалки с вышедшими священнослужителями.
По одной из версий, причиной акции радикалов стал отказ отпевать в монастыре погибших участников силовой операции в Донбассе, которых крестили не в церкви Московского патриархата. На странице «С14» в Facebook говорилось, что участники просто проводят акцию «против ФСБ».
Ранее сообщалось, что около 30 активистов в балаклавах перекрыли шлагбаум на въезде в лавру и зажгли файеры. В руках у них были баннеры «Долой ФСБ». Некоторые из активистов вступали в перепалки с вышедшими священнослужителями.
По одной из версий, причиной акции радикалов стал отказ отпевать в монастыре погибших участников силовой операции в Донбассе, которых крестили не в церкви Московского патриархата. На странице «С14» в Facebook говорилось, что участники просто проводят акцию «против ФСБ».
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