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    Украинские радикалы разблокировали Киево-Печерскую лавру

    11 комментариев
    • Фото: facebook.com
    Украинские радикалы разблокировали <nobr>Киево-Печерскую</nobr> лавру

    Украинские радикалы разблокировали Киево-Печерскую лавру

    Украинские радикалы разблокировали <nobr>Киево-Печерскую</nobr> лавру
  • Фото: facebook.com

    • Украинские радикалы прекратили блокировать въезд в Киево-Печерскую лавру. Об этом сообщается на странице организации «С14» в Facebook, активисты которой и устроили акцию.

    Организация «С14»: «Акция возле Киево-Печерской лавры завершилась».

    Ранее сообщалось, что около 30 активистов в балаклавах перекрыли шлагбаум на въезде в лавру и зажгли файеры. В руках у них были баннеры «Долой ФСБ». Некоторые из активистов вступали в перепалки с вышедшими священнослужителями.

    смотретьКиево-Печерская лавра заблокирована радикалами
    Киево-Печерская лавра заблокирована радикалами
    По одной из версий, причиной акции радикалов стал отказ отпевать в монастыре погибших участников силовой операции в Донбассе, которых крестили не в церкви Московского патриархата. На странице «С14» в Facebook говорилось, что участники просто проводят акцию «против ФСБ».

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