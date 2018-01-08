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    В китайском Харбине 34 пары сыграли массовую свадьбу. браки и разводы, выставки и музеи, Китай, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ китайском Харбине 34 пары сыграли массовую свадьбу

    В китайском Харбине 34 пары сыграли массовую свадьбу

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    В китайском Харбине 34 пары сыграли массовую свадьбу

    В китайском Харбине 34 пары сыграли массовую свадьбу

    В китайском Харбине 34 пары сыграли массовую свадьбу

      В Харбине на международном фестивале ледяных скульптур сыграли массовую свадьбу.

      В брак одновременно вступили 34 китайские пары. Сочетались по всем канонам: сначала дружно произнесли торжественную клятву, затем обменялись кольцами, а под конец устроили праздничную фотосессию.

      Мероприятию под открытым небом не смогли помешать ни начавшийся снегопад, ни довольно низкие температуры. Участники и гости еще долго гуляли мимо ледяных изваяний, созданных мастерами из полутора десятка стран.

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