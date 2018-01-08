В китайском Харбине 34 пары сыграли массовую свадьбу

В Харбине на международном фестивале ледяных скульптур сыграли массовую свадьбу.
В брак одновременно вступили 34 китайские пары. Сочетались по всем канонам: сначала дружно произнесли торжественную клятву, затем обменялись кольцами, а под конец устроили праздничную фотосессию.
Мероприятию под открытым небом не смогли помешать ни начавшийся снегопад, ни довольно низкие температуры. Участники и гости еще долго гуляли мимо ледяных изваяний, созданных мастерами из полутора десятка стран.
Мероприятию под открытым небом не смогли помешать ни начавшийся снегопад, ни довольно низкие температуры. Участники и гости еще долго гуляли мимо ледяных изваяний, созданных мастерами из полутора десятка стран.
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