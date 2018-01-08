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    Власти сообщили об угрозе взрыва загоревшегося у побережья Китая танкера. Китай, корабли и суда, поисковые операции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВласти сообщили об угрозе взрыва загоревшегося у побережья Китая танкера

    Власти сообщили об угрозе взрыва загоревшегося у побережья Китая танкера

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    Власти сообщили об угрозе взрыва загоревшегося у побережья Китая танкера

    Власти сообщили об угрозе взрыва загоревшегося у побережья Китая танкера

    Власти сообщили об угрозе взрыва загоревшегося у побережья Китая танкера

      Власти Китая сообщили об угрозе взрыва и затопления иранского нефтяного танкера, который загорелся в открытом море.

      Пожар на борту вспыхнул после столкновения судна с гонконгским сухогрузом. Это произошло в 250 километрах от Шанхая. Связь с экипажем потеряна. Сам танкер получил пробоину — через нее в море уже вытекли десятки тонн горючего. В спасательной операции участвуют сразу несколько стран.

      Лу Кан, официальный представитель МИД КНР: «В районе места аварии мы обнаружили тело одного моряка. Поиски остальных членов команды продолжаются. Мы прилагаем максимум усилий, но погодные условия для проведения спасательной операции, к сожалению, крайне неблагоприятные».

      Всего на борту танкера в момент столкновения находились более 30 моряков, большинство из них — граждане Ирана. Формально они числятся пропавшими без вести.

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