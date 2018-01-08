На Украине задержан подозреваемый в убийстве правозащитницы Ноздровской

Полиция задержала подозреваемого в убийстве украинской правозащитницы Ирины Ноздровской, тело которой нашли в канун Нового года.
Артём Шевченко, директор департамента коммуникации МВД Украины: «Задержано лицо, которое объективно подозревается в совершении преступления».
Личность предполагаемого убийцы и детали расследования в украинских правоохранительных органах раскрывать пока не стали, передает «Интерфакс».
В свою очередь заместитель гендиректора канала ATR Айдер Муждабаев заявил, что, ему известно, кто расправился с правозащитницей. По его данным, убийцей Ноздровской оказался родственник преступника, который сбил на автомобиле ее сестру и благодаря усилиям правозащитницы был приговорен к уголовному наказанию.
Айдер Муждабаев: «Как мне рассказали, подозреваемый сознался в убийстве вчера вечером под давлением доказательств, собранных оперативной следственной группой Нацполиции в течение последних дней. Полицейские работали без выходных».
Ирина Ноздровская была найдена мертвой в реке под Киевом 1 января. На шее у нее обнаружили раны от ударов ножом. Похороны правозащитницы состоятся во вторник, 9 января.
Личность предполагаемого убийцы и детали расследования в украинских правоохранительных органах раскрывать пока не стали, передает «Интерфакс».
В свою очередь заместитель гендиректора канала ATR Айдер Муждабаев заявил, что, ему известно, кто расправился с правозащитницей. По его данным, убийцей Ноздровской оказался родственник преступника, который сбил на автомобиле ее сестру и благодаря усилиям правозащитницы был приговорен к уголовному наказанию.
Айдер Муждабаев: «Как мне рассказали, подозреваемый сознался в убийстве вчера вечером под давлением доказательств, собранных оперативной следственной группой Нацполиции в течение последних дней. Полицейские работали без выходных».
Ирина Ноздровская была найдена мертвой в реке под Киевом 1 января. На шее у нее обнаружили раны от ударов ножом. Похороны правозащитницы состоятся во вторник, 9 января.
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