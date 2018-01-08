Полицейские сняли на видео погоню за пьяным «гонщиком» под Волгоградом: видео

В городе Волжский Волгоградской области полицейские во время погони за пьяным водителем были вынуждены открыть стрельбу по машине нарушителя.

По данным местных СМИ, водитель автомобиля ВАЗ-2107 проигнорировал требование инспекторов об остановке и попытался скрыться.



Судя по опубликованным кадрам, в погоне участвовали два экипажа ДПС. В итоге нарушителя задержали на территории Среднеахтубинского района. Им оказался местный житель, севший за руль в состоянии алкогольного опьянения.



В отношении нарушителя составлены административные протоколы. Но поскольку водитель оказал сопротивление при задержании и пытался сбить инспектора, в отношении него могут возбудить уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. Материалы уже направлены в следственные органы.