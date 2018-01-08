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    Вице-спикер псковского парламента скончался после ДТП

    1 комментарий
    • Фото: sobranie.pskov.ru
    <nobr>Вице-спикер</nobr> псковского парламента скончался после ДТП

    Вице-спикер псковского парламента скончался после ДТП

    <nobr>Вице-спикер</nobr> псковского парламента скончался после ДТП
  • Фото: sobranie.pskov.ru

    • В больнице от травм, полученных в ДТП, скончался вице-спикер псковского областного собрания Валентин Каленский.

    Парламентарий находился в реанимации после аварии, которая произошла 3 января на трассе Псков — Рига. Он был пассажиром автомобиля, столкнувшегося с трактором. По данным очевидцев, Валентин Каленский получил серьезную черепно-мозговую травму.

    Каленский — депутат псковского парламента третьего, четвертого, пятого и шестого созывов, вице-спикер, руководитель фракции «Единая Россия», сообщает «Интерфакс».

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