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    Два человека пострадали при пожаре в небоскребе Trump Tower. Нью-Йорк, США, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДва человека пострадали при пожаре в небоскребе Trump Tower

    Два человека пострадали при пожаре в небоскребе Trump Tower

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    • Фото: @saraj1076 / instagram.com
    Два человека пострадали при пожаре в небоскребе Trump Tower

    Два человека пострадали при пожаре в небоскребе Trump Tower

    Два человека пострадали при пожаре в небоскребе Trump Tower
    • Фото: @saraj1076 / instagram.com

      • Пожарным удалось локализовать возгорание в высотке Trump Tower на Манхэттене.

      Пожарная служба Нью-Йорка сообщила, что возгорание в 58-этажном небоскребе Trump Tower локализовано. По ее данным, пожар начался в системе вентиляции на крыше здания, передает РИА Новости.

      Пожарная служба Нью-Йорка: «Пожар в многоквартирном доме (Trump Tower) в системе вентиляции на крыше локализован».

      смотретьВ Нью-Йорке загорелcя небоскреб Trump Tower
      В Нью-Йорке загорелcя небоскреб Trump Tower
      Сообщается о двоих пострадавших. По предварительным данным, один из них — пожарный, который получил травму при падении обломков, а второй — инженер, отравившийся дымом. Но последний от госпитализации отказался, сообщает ТАСС.

      Ранее на место прибыли несколько пожарных бригад, эвакуации из здания не проводилась. Всего в тушении пожара участвовали более 100 пожарных.

      Известно, что самого президента Дональда Трампа во время возгорания в здании не было. А его сын Эрик Трамп, комментируя случившееся, заявил, что спасатели прибыли на место уже через несколько минут после сообщения.

      В небоскребе, который был построен по проекту Дональда Трампа и Equitable Life Assurance Company, располагаются офисы, апартаменты и гостиница. Находясь в этой башне в июне 2015 года, Трамп объявил о том, что вступает в президентскую гонку.

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