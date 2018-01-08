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    В Нью-Йорке загорелcя небоскреб Trump Tower: видео. Нью-Йорк, США, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Нью-Йорке загорелcя небоскреб Trump Tower: видео

    В Нью-Йорке загорелcя небоскреб Trump Tower: видео

    2 комментария
    • Фото: twitter.com
    В <nobr>Нью-Йорке</nobr> загорелcя небоскреб Trump Tower: видео

    В Нью-Йорке загорелcя небоскреб Trump Tower: видео

    В <nobr>Нью-Йорке</nobr> загорелcя небоскреб Trump Tower: видео
    • Фото: twitter.com

      • В башне Trump Tower произошло возгорание. На место прибыли пожарные.

      В Нью-Йорке в 58-этажном небоскребе Trump Tower произошел пожар. На месте происшествия работают несколько пожарных бригад. Сообщений о жертвах и пострадавших не поступало, передает телеканал NBC. Известно, что президента США в башне сейчас нет.

      Trump Tower находится на пересечении Пятой авеню и 56-й улицы. В небоскребе располагаются офисы, гостиница, апартаменты. Именно в этой башне Дональд Трамп объявил о вступлении в президентскую гонку.

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