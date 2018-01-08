В Нью-Йорке загорелcя небоскреб Trump Tower: видео

В башне Trump Tower произошло возгорание. На место прибыли пожарные.
В Нью-Йорке в 58-этажном небоскребе Trump Tower произошел пожар. На месте происшествия работают несколько пожарных бригад. Сообщений о жертвах и пострадавших не поступало, передает телеканал NBC. Известно, что президента США в башне сейчас нет.
Trump Tower находится на пересечении Пятой авеню и 56-й улицы. В небоскребе располагаются офисы, гостиница, апартаменты. Именно в этой башне Дональд Трамп объявил о вступлении в президентскую гонку.
Trump Tower находится на пересечении Пятой авеню и 56-й улицы. В небоскребе располагаются офисы, гостиница, апартаменты. Именно в этой башне Дональд Трамп объявил о вступлении в президентскую гонку.
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