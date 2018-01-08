Серия атак в сирийском Идлибе: видео первых минут после взрывов

В Сирии в результате нескольких взрывов погибли более 30 человек, еще 70 получили ранения.
По данным турецких журналистов, теракты произошли в центре города Идлиб. Боевики подорвали заминированные автомобили, один из которых находился рядом с крупным магазином. Соседние здания также получили серьезные повреждения.
Сообщается, что под завалами еще могут находиться люди. На месте трагедии сейчас работают спасатели и волонтеры Международного Красного Креста.
Агентство Associated Press опубликовало кадры первых минут после взрывов. На записи видны машины скорой помощи и спасатели, которые тушат вспыхнувшие пожары и разбирают завалы.
Сообщается, что под завалами еще могут находиться люди. На месте трагедии сейчас работают спасатели и волонтеры Международного Красного Креста.
Агентство Associated Press опубликовало кадры первых минут после взрывов. На записи видны машины скорой помощи и спасатели, которые тушат вспыхнувшие пожары и разбирают завалы.
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