Жительницу Челябинской области заподозрили в издевательствах над детьми

Полиция начала проверку в связи с избиением двоих детей 2015 и 2013 годов рождения в городе Карталы Челябинской области, в результате чего они попали в больницу.

По информации регионального главка МВД России, на телах детей были обнаружены синяки от сетевого шнура. В полиции отметили, что проводится административное расследование.



Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в городе Карталы мать избила двоих детей горячим кипятильником, после чего их доставили в больницу. В полиции отметили, что «никакого избиения раскаленным кипятильником не было, ожогов у детей нет».



По информации ведомства, семья состоит на учете комиссии по делам несовершеннолетних, проверка сотрудниками полиции этой семьи проводится регулярно.