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    Жительницу Челябинской области заподозрили в издевательствах над детьми

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    Жительницу Челябинской области заподозрили в издевательствах над детьми

    Жительницу Челябинской области заподозрили в издевательствах над детьми

    Полиция начала проверку в связи с избиением двоих детей 2015 и 2013 годов рождения в городе Карталы Челябинской области, в результате чего они попали в больницу.

    По информации регионального главка МВД России, на телах детей были обнаружены синяки от сетевого шнура. В полиции отметили, что проводится административное расследование.

    Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в городе Карталы мать избила двоих детей горячим кипятильником, после чего их доставили в больницу. В полиции отметили, что «никакого избиения раскаленным кипятильником не было, ожогов у детей нет».

    По информации ведомства, семья состоит на учете комиссии по делам несовершеннолетних, проверка сотрудниками полиции этой семьи проводится регулярно.

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