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    Российские военные получат «Дрели» с элементами самоприцеливания

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    • Фото: Решетников Дмитрий / ТАСС
    Российские военные получат «Дрели» с элементами самоприцеливания

    Российские военные получат «Дрели» с элементами самоприцеливания

    Российские военные получат «Дрели» с элементами самоприцеливания
  • Фото: Решетников Дмитрий / ТАСС

    • Российская армия примет на вооружение новейшую авиабомбу «Дрель» калибром 500 кг. Об этом сообщил генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин.

    По словам Лепина, испытания бомбы начались в 2016-м, а завершить их планируется уже в текущем году, сообщает «Интерфакс».

    Владимир Лепин: «Это новый базовый образец планирующей бомбовой кассеты калибром 500 килограммов в снаряжении самоприцеливающимися боевыми элементами».

    В августе 2017 года в «Техмаше» рассказывали об особенностях новой бомбы. В частности, отмечалось, что «Дрель», несмотря на отсутствие двигателя, может планировать на десятки километров и обезвреживать тяжелую технику, при этом самолет с таким боеприпасом может не заходить в зону ПВО противника.

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