Минэкономразвития: РФ не рассматривает возможность выхода из ВТО из-за спора о «свином эмбарго»

В Минэкономразвития РФ заявили, что Россия не рассматривает возможность выхода из Всемирной торговой организации
из-за спора по ограничениям импорта свинины из ЕС.
В ведомстве заверили, что торговые вопросы с Европейским союзом будут решаться в рамках судебных механизмов ВТО. Российская сторона не рассматривает возможность выхода из ВТО из-за споров по «свиному эмбарго», передает «Интерфакс».
Пресс-служба Минэкономразвития: «С учетом того, что членство России в ВТО предоставляет предсказуемую и транспарентную правовую среду на внешних рынках, в условиях диверсификации российского экспорта вопрос выхода России из ВТО в настоящее время компетентными российскими органами не рассматривается».
Ранее в Минэкономразвия заявили, что считают безосновательным требование ЕС от России 1,39 млрд евро за ограничение на ввоз свиного мяса. В ведомстве подчеркнули, что российская сторона уже выполнила предписания ВТО. Поэтому Москва намерена созвать панель арбитров ВТО для разрешения данного спора.
Напомним, Россия ввела запрет на ввоз свинины из стран ЕС еще в 2014 году. Причиной стала вспышка АЧС в Польше и Литве. Теперь Евросоюз настаивает на компенсации от России за это ограничение в размере 1,39 млрд евро в год, поскольку считает российские продуктовые санкции политически мотивированными.
Пресс-служба Минэкономразвития: «С учетом того, что членство России в ВТО предоставляет предсказуемую и транспарентную правовую среду на внешних рынках, в условиях диверсификации российского экспорта вопрос выхода России из ВТО в настоящее время компетентными российскими органами не рассматривается».
Ранее в Минэкономразвия заявили, что считают безосновательным требование ЕС от России 1,39 млрд евро за ограничение на ввоз свиного мяса. В ведомстве подчеркнули, что российская сторона уже выполнила предписания ВТО. Поэтому Москва намерена созвать панель арбитров ВТО для разрешения данного спора.
Напомним, Россия ввела запрет на ввоз свинины из стран ЕС еще в 2014 году. Причиной стала вспышка АЧС в Польше и Литве. Теперь Евросоюз настаивает на компенсации от России за это ограничение в размере 1,39 млрд евро в год, поскольку считает российские продуктовые санкции политически мотивированными.
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