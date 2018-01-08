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    Минэкономразвития считает безосновательными претензии ЕС к «свиному эмбарго»

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    • Фото: РИА Новости, Александр Уткин
    Минэкономразвития считает безосновательными претензии ЕС к «свиному эмбарго»

    Минэкономразвития считает безосновательными претензии ЕС к «свиному эмбарго»

    Минэкономразвития считает безосновательными претензии ЕС к «свиному эмбарго»
  • Фото: РИА Новости, Александр Уткин

    • В Минэкономразвития РФ сочли безосновательным требование ЕС 1,4 млрд евро за «свиное эмбарго». В ответ на «свиной» иск Евросоюза Россия созовет панель арбитров в ВТО.

    Евросоюз подал в ВТО с заявку с требованием от России 1,39 миллиарда евро ежегодно из-за ограничений на ввоз свиного мяса. ВТО уже передало эту заявку в арбитраж. В Минэкономразвития отреагировали на этот иск, назвав его безосновательным, поскольку Россия уже выполнила решение панели арбитров Всемирной торговой организации по спору о запрете на импорт свинины из ЕС.

    Максим Медведков, директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития: «Не ясно, на основании чего выдвинуто такое требование. Мы считаем, что российское законодательство приведено в соответствие с решениями арбитров».

    Он добавил, что Москва намерена созвать панель арбитров ВТО, чтобы они проанализировали выполнение данного решения, передает «Интерфакс».

    Максим Медведков: «Наш встречный ход — это требование созвать панель для определения того, выполнила Россия решение арбитров или нет. Понятно, что без такого определения никакие ответные меры вводиться не должны. Одновременно мы примем участие в обсуждении объема предполагаемых компенсаций».

    смотретьЕС потребовал от России компенсации за «незаконное» эмбарго на ввоз свинины
    ЕС потребовал от России компенсации за «незаконное» эмбарго на ввоз свинины
    Панель состоит из независимых экспертов в области международной торговли. Ее состав определяет гендиректор ВТО.

    Медведков также пояснил, что в требовании ЕС 1,4 млрд евро речь идет не о возможном штрафе, а «отзыве торговых уступок, которые ЕС предоставляет РФ в рамках своих обязательств» в ВТО. Как он уточнил, к расходам бюджета требование ЕС отношения не имеет.

    Максим Медведков: «Это может быть повышение импортных пошлин на российские товары, или введение количественных ограничений импорта и прочее. ЕС просит предоставить ему право на отзыв уступок в указанном объеме 1,4 млрд евро импорта из России».

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