Минэкономразвития считает безосновательными претензии ЕС к «свиному эмбарго»

В Минэкономразвития РФ сочли безосновательным требование ЕС 1,4 млрд евро за «свиное эмбарго». В ответ на «свиной» иск Евросоюза Россия созовет панель арбитров в ВТО.
Евросоюз подал в ВТО с заявку с требованием от России 1,39 миллиарда евро ежегодно из-за ограничений на ввоз свиного мяса. ВТО уже передало эту заявку в арбитраж. В Минэкономразвития отреагировали на этот иск, назвав его безосновательным, поскольку Россия уже выполнила решение панели арбитров Всемирной торговой организации по спору о запрете на импорт свинины из ЕС.
Максим Медведков, директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития: «Не ясно, на основании чего выдвинуто такое требование. Мы считаем, что российское законодательство приведено в соответствие с решениями арбитров».
Он добавил, что Москва намерена созвать панель арбитров ВТО, чтобы они проанализировали выполнение данного решения, передает «Интерфакс».
Максим Медведков: «Наш встречный ход — это требование созвать панель для определения того, выполнила Россия решение арбитров или нет. Понятно, что без такого определения никакие ответные меры вводиться не должны. Одновременно мы примем участие в обсуждении объема предполагаемых компенсаций».
Панель состоит из независимых экспертов в области международной торговли. Ее состав определяет гендиректор ВТО.
Медведков также пояснил, что в требовании ЕС 1,4 млрд евро речь идет не о возможном штрафе, а «отзыве торговых уступок, которые ЕС предоставляет РФ в рамках своих обязательств» в ВТО. Как он уточнил, к расходам бюджета требование ЕС отношения не имеет.
Максим Медведков: «Это может быть повышение импортных пошлин на российские товары, или введение количественных ограничений импорта и прочее. ЕС просит предоставить ему право на отзыв уступок в указанном объеме 1,4 млрд евро импорта из России».
Максим Медведков, директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития: «Не ясно, на основании чего выдвинуто такое требование. Мы считаем, что российское законодательство приведено в соответствие с решениями арбитров».
Он добавил, что Москва намерена созвать панель арбитров ВТО, чтобы они проанализировали выполнение данного решения, передает «Интерфакс».
Максим Медведков: «Наш встречный ход — это требование созвать панель для определения того, выполнила Россия решение арбитров или нет. Понятно, что без такого определения никакие ответные меры вводиться не должны. Одновременно мы примем участие в обсуждении объема предполагаемых компенсаций».
Панель состоит из независимых экспертов в области международной торговли. Ее состав определяет гендиректор ВТО.
Медведков также пояснил, что в требовании ЕС 1,4 млрд евро речь идет не о возможном штрафе, а «отзыве торговых уступок, которые ЕС предоставляет РФ в рамках своих обязательств» в ВТО. Как он уточнил, к расходам бюджета требование ЕС отношения не имеет.
Максим Медведков: «Это может быть повышение импортных пошлин на российские товары, или введение количественных ограничений импорта и прочее. ЕС просит предоставить ему право на отзыв уступок в указанном объеме 1,4 млрд евро импорта из России».
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